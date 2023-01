Chromecast e sulla TV hai Google oltre che streaming ILLIMITATO

Se il tuo televisore è un po’ vecchietto e non ne vuole di sapere di funzionare con le app per lo streaming, non ti preoccupare che ho la soluzione che fa al caso tuo. Quale? Ma ovviamente Google Chromecast in questa versione ultra smart.

Disponibile su Amazon con il 23% di sconto, fallo diventare subito suo a soli 30,99€ e vedi come non avrai mai più problemi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chromecast con Google TV: il televisore rinasce all’istante

Se sei alla ricerca di un modo semplice e conveniente per trasmettere contenuti dal tuo smartphone o tablet alla tua TV, allora il Chromecast con Google TV è il prodotto su cui non devi dormire sopra.

Questo qui un dispositivo di streaming di piccole dimensioni che si collega alla porta HDMI della tua TV e ti permette di trasmettere musica, film, show TV e altro ancora direttamente dal tuo dispositivo mobile al tuo schermo TV. Ma non è tutto qua: con Google TV integrata al suo interno, hai praticamente un hub Android in cui trovi tutte le app che più ami.

Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN e moltissime altre. Dallo store potrai liberamente scaricare le tue preferite per non scendere a compromessi. Dopotutto con il telecomando dato in dotazione e Google Assistant a portata di voce, ci metti appena un secondo.

Ricapitolando, con un solo prodotto puoi rendere sia un qualsiasi dispositivo smart che sbloccare funzioni innovative e utili da avere a portata di mano.

Cosa stai facendo, stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e non attendere un secondo in più: porta a casa il tuo Chromecast con Google TV a casa a soli 30,99€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

