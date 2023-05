Chromecast e Google TV in un unico prodotto: 4K supportato, sconto TOP

Dai vita a un televisore un po’ vecchiotto con un unico acquisto ma intelligente. Ovviamente ti sto parlando del Chromecast con Google TV che di imbattibile ha veramente poco visto che rende anche il più vecchio dei prodotti al passo con i tempi.

Disponibile in configurazione 4K e in bianco ghiaccio, questo prodottino è un gioiellino e può essere tuo con un ribasso del 39%. Uno sconto da non perdere di vista quindi collegati su Amazon prima che la promozione finisca, prezzo ultimato di appena 42,99€.

Ricorda che se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.

Chromecast con Google TV: tutto quello che devi sapere

Il Chromecast è un prodottino geniale tant’è vero che molti produttori, ormai, lo integrano direttamente nei televisori. Con una sola mossa questo dispositivo ti fa collegare telefono e prodotti vari al tuo schermo grande e ti fa trasmettere streaming e molto altro ancora.

La cosa bella di questa versione è che ha la Google TV integrata. Praticamente è come un hub Android vero e proprio dove trovi applicazioni e puoi scaricare tutte quelle che ti piacciono in una sola mossa. In questo modo accedi a Netflix, Disney+, DAZN, NOW e tanto altro ancora.

Ovviamente ricevi anche il telecomando che ti fa gestire tutto con una sola mossa. Se vedi, ha anche un tasto in colore nero con cui attivi l’assistente vocale per avere tutto ciò di cui hai bisogno con un solo comando vocale.

Insomma, assicurati di avere una porta HDMI a portata di mano e una connessione WiFi per ottenere il massimo dal vecchio televisore di cui volevi disfarti.

Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo magico Chromecast con Google TV a soli 42,99€ grazie al ribasso del 39%.

