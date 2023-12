Chromecast con Google TV in offerta a 29,90€ su Amazon: è un AFFARE

Chromecast con Google TV è il dispositivo ideale per trasformare una vecchia TV in una Smart TV moderna, veloce e ricca di applicazioni. Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Chromecast con Google TV con un prezzo scontato di 29,90 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo su Amazon. Da notare che in sconto c’è anche la versione 4K che viene proposta a 49,90 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Chromecast con Google TV è in offerta su Amazon: costa meno di 30 euro

Facile da installare (basta collegarla a un TV o a un monitor tramite la porta HDMI) e da utilizzare, la Chromecast con Google TV è il dispositivo ideale per trasformare un qualsiasi TV in una Smart TV di nuova generazione, con tutte le app dei servizi di streaming diffusi in Italia e con tanti altri contenuti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 29,90 euro. In sconto c’è anche la versione 4K che viene proposta al prezzo di 49,90 euro. Entrambe le versioni del dispositivo sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.