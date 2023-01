Chromecast con Google TV in alta definizione ti regala 1 mese di DAZN (Unieuro)

Sul sito ufficiale di Unieuro è tornata l’offerta doppia con protagonista la chiavetta Chromecast con Google TV in alta definizione e 1 mese di abbonamento DAZN in regalo. Per giunta puoi beneficiare anche di uno sconto sul dispositivo Google, in promo a 32,99 euro invece di 39,99 euro, che poi è il prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Al termine del mese gratuito, puoi decidere se rinnovare l’abbonamento DAZN oppure semplicemente disdire senza costi aggiuntivi. Ovviamente Chromecast con Google TV HD resterà con te fino a quando non vorrai sostituirla con una versione. Ma prima di pensare a questo trascorreranno diversi anni.

Da Unieuro è di nuovo tempo di bundle per Chromecast con Google TV e DAZN

Nella foto mancano Osimhen del Napoli, Giroud del Milan, Immobile della Lazio, Zapata dell’Atalanta, Deulofeu del Torino, ecc., ma ti garantiamo che durante il mese gratuito di DAZN regalato con l’acquisto di Chromecast + Google TV in HD vedrai tutti (ma proprio tutti).

E non è che li vedrai a scatti, pixellati, no: se il tuo televisore – e non abbiamo motivi per dubitarne – supporta la risoluzione HD, ti godrai tutte le partite del campionato di Serie A (e oltre) in alta definizione. A proposito, hai già preso impegni per la serata di domenica 5 febbraio? Ecco, rinviali, perché quella sera c’è il derby di Milano e nient’altro.

Aggiungi ora nel carrello Chromecast con Google TV in HD per ricevere 1 mese di abbonamento DAZN gratis. Disdici quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.