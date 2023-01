Chromecast con Google TV (HD): il prezzo SCENDE su Amazon (30€)

Il Chromecast con Google TV (HD) integrato è nuovamente disponibile in offerta su Amazon: acquistandolo oggi puoi averlo a 30,99 euro, con uno sconto del 23% applicato sul prezzo ufficiale. Il dispositivo è in magazzino e sarà recapitato a casa tua nel giro di massimo 48 ore.

Con Chromecast rendi Smart anche la più vecchia delle TV

Chromecast è la soluzione migliore per trasformare una vecchia TV in una Smart TV completa di tutte le applicazioni di ultima generazione dedicate allo streaming. Una volta collegata alla porta HDMI del televisore e al WiFi di casa sarai pronto ad avviare la trasmissione dei contenuti.

Nella confezione troverai anche un pratico telecomando per il controllo vocale, peraltro con già i pulsanti adibiti al collegamento diretto a Netflix e YouTube. Naturalmente, dal Play Store sarai libero di scaricare tutte le app che desideri e di cui avrai bisogno. All’interno del pacco è inserito anche l’alimentatore e il cavo di alimentazione da 1 metro e mezzo.

Il prezzo in offerta, come detto, è di 30,99 euro, praticamente pari al suo minimo storico assoluto. Una buona occasione per anticipare l’arrivo del weekend con l’acquisto di un oggetto sempre più utile e indispensabile per chi non possiede una TV di ultima generazione.

