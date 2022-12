Chromecast con Google TV è sempre più conveniente grazie a QUEST'OFFERTA di Amazon

Il Chromecast con Google TV è il dispositivo giusto per trasformare qualsiasi TV in una vera Smart TV con una piattaforma software ottimizzata ed aggiornata, con tutte le app per l’accesso ai servizi di streaming più noti da scaricare direttamente dal Google Play Store.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Chromecast con Google TV al prezzo scontato di 28,49 euro invece di 39,99 euro. Si tratta dell’offerta giusta per acquistare un pratico dispositivo che punta a rivoluzionare l’intrattenimento domestico.

L’offerta in questione è disponibile per un periodo di tempo limitato e può essere sfruttata direttamente online, dal link qui di sotto.

Chromecast con Google TV: ora al prezzo giusto su Amazon è da prendere subito

Utilizzare Chromecast con Google TV è davvero semplicissimo. Basta collegare il dispositivo alla porta HDMI del proprio TV (o di qualsiasi monitor) e attendere la configurazione iniziale che prevede il collegamento ad Interne tramite rete Wi-Fi di casa. In pochi minuti, il dispositivo sarà pronto all’uso.

Tramite il Google Play Store, già integrato, ed un’interfaccia ottimizzata, gestibile tramite il telecomando incluso in confezione, è possibile accedere alle app di tutti i principali servizi di intrattenimento, da Amazon Prime Video a YouTube passando per Netflix, DAZN e molti altri. In questo modo, l’utilizzo dei servizi di streaming diventa ancora più semplice e immediato.

Con la nuova offerta di Amazon, inoltre, acquistare Chromecast con Google TV è ancora più conveniente. Il dispositivo viene proposto al prezzo scontato di 28,49 euro con un’offerta a tempo limitato che garantisce uno sconto aggiuntivo su di un dispositivo già caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.