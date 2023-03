Chromecast con Google TV a 29€: 5 cose STRABILIANTI che devi provare ora

L’iconico Chromecast con Google TV è uno strumento potentissimo, che ti permette di rendere immediatamente smart qualsiasi televisore oppure schermo, purché dotati di ingresso HDMI. Basta collegarlo per avere subito a disposizione un sistema di intrattenimento avanzato, che ti permetterà di accedere a un sacco di possibilità, tutte a portata di telecomando.

Approfittando della golosa promozione Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo concentrato di tecnologia a mini prezzo: completa l’ordine al volo per averlo a 29,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata. Come utilizzarlo al meglio? Continua a leggere per scoprire 5 cose da provare subito!

Questo eccezionale prodotto è incredibilmente facile da utilizzare, nonostante trasformerà completamente il vecchio televisore. Appena acceso, avrà di fronte un’interfaccia utente intuitiva, ma completa: ti renderai immediatamente conto del suo potenziale. Ecco 5 delle cose che potrai fare, subito dopo il collegamento:

guarda film, documentari e serie TV provenienti da tutte le piattaforme alle quali sei iscritto: da Netflix a Disney+, praticamente ci sono tutte e saranno tutte a portata di telecomando; ascolta la tua musica e i tuoi podcast preferiti dai servizi più noti, come Spotify; premi il tasto specifico e interagisci con Google Assistant utilizzando la voce: potrai scegliere cosa guardare, ma anche comandare la casa smart e chiedere informazioni; scarica applicazioni di ogni genere direttamente dallo store ufficiale di app integrato: scoprirai un mondo di possibilità; trasmetti in tempo reale, su grande schermo, il contenuto dello display del tuo smartphone, tablet o PC.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e accaparrati adesso lo spettacolare Chromecast con Google TV a mini prezzo. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 29,99€ invece di 39,99€. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Collegalo alla vecchia televisione e scopri cosa è capace di fare questo eccellente concentrato di tecnologia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.