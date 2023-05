Google Chromecast con Google TV, spettacolare concentrato di tecnologia, è in sconto su Amazon in questo momento. L’occasione è perfetta per portarlo a casa risparmiando, scoprendo anche tutte le sue funzioni più nascoste.

Completa il tuo ordine ora per averlo a 29,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Continua a leggere però: potrai scoprire 5 cose che devi provare subito!

5 funzioni nascoste di Chromecast con Google TV

Chromecast con Google TV ha rivoluzionato il nostro modo di consumare contenuti multimediali. Questo piccolo dispositivo, non più grande di un telecomando, ha il potere di trasformare qualsiasi televisore in una smart TV piena di funzionalità. Ma forse non sei a conoscenza di alcune funzioni nascoste che possono migliorare ulteriormente la tua esperienza. Ecco cinque di queste funzioni di cui potresti non essere a conoscenza.

1. Personalizzazione dello sfondo

Ti sei mai chiesto se puoi cambiare lo sfondo di Chromecast con Google TV? La risposta è sì, e il processo è abbastanza semplice:

Vai alle ‘Impostazioni’ dal menu principale.

Seleziona ‘Visualizzazione e suono’.

Successivamente, vai su ‘Stile e sfondo’.

Qui potrai scegliere tra una varietà di sfondi predefiniti o utilizzare le tue foto caricate su Google Photos.

2. Utilizzo di comandi vocali con Google Assistant

Chromecast con Google TV integra Google Assistant, che può fare molto più che cercare i tuoi programmi preferiti. Ecco alcuni esempi:

Puoi chiedere ad Assistant di mostrarti le ultime notizie, il meteo, i risultati sportivi e molto altro.

Se hai dispositivi smart in casa, puoi controllarli con comandi vocali attraverso Chromecast. Ad esempio, potresti chiedere ad Assistant di spegnere le luci o regolare il termostato.

Puoi anche utilizzare Assistant per inviare messaggi o effettuare chiamate, se il tuo Chromecast è collegato a un account Google Duo.

3. Accesso alla modalità ospite

La modalità ospite consente ai tuoi amici di trasmettere contenuti sul tuo Chromecast senza essere connessi alla tua rete Wi-Fi. Ecco come funziona:

Vai a ‘Impostazioni’ e poi a ‘Account e impostazioni’.

Trova l’opzione ‘Modalità ospite’ e attivala.

Quando i tuoi amici aprono un’app compatibile con Chromecast sul loro telefono, vedranno l’opzione per trasmettere sulla tua TV.

4. Connessione di dispositivi Bluetooth al Chromecast

Chromecast con Google TV supporta i dispositivi Bluetooth, il che significa che puoi collegare cuffie, altoparlanti o gamepad. Ecco come fare:

Vai alle ‘Impostazioni’.

Seleziona ‘Dispositivi collegati’ e poi ‘Aggiungi accessorio’.

Accendi il tuo dispositivo Bluetooth e assicurati che sia visibile. Chromecast dovrebbe trovare il tuo dispositivo e richiedere un accoppiamento.

5. Utilizzo di app non presenti sul Play Store

Chromecast con Google TV è basato su Android, il che significa che puoi sideloadare app non presenti sul Play Store. Questo è un po’ più complicato, ma potrebbe valerne la pena se hai un’app specifica in mente.

Tieni presente che questo può presentare rischi di sicurezza, quindi procedi con cautela.

Conclusione

Chromecast con Google TV è un dispositivo potente e versatile che offre molte funzionalità oltre la semplice trasmissione di contenuti. Con questi cinque trucchi, speriamo che tu possa trarre ancora più vantaggio dal tuo nuovo concentrato di tecnologia. Non dimenticare però che è in sconto a prezzo piccolissimo solo per un breve periodo su Amazon: completa adesso il tuo ordine per riceverlo con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.