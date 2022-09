Chromebook Samsung al MINIMO STORICO: pochissime unità (-165€)

Samsung Galaxy Chromebook Go non è solo un apparecchio ben realizzato ma porta con sé anche un software completo ed in grado di offrire tutte le principali funzionalità di cui potresti aver bisogno per studiare, lavorare ed anche per lo svago. Le eccellenti prestazioni e la lunga autonomia rendono questo dispositivo consigliatissimo sia per gli studenti e sia per i professionisti che vorrebbero al proprio servizio un “compagno di lavoro” affidabile e veloce.

Approfittane subito, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un irripetibile sconto del 41%, il Chromebook Samsung potrà essere tuo con appena 234 euro ed un risparmio pari a ben 165 euro.

Samsung Galaxy Chromebook Go in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Un Chromebook estremamente sottile e leggero per garantire la totale portabilità in favore di coloro che, per studio o per lavoro, sono sempre in movimento.

A bordo del Chromebook troviamo una solida cerniera che può essere ruotata fino a 180°. La medesima resistenza caratterizza l’apparecchio in toto, grazie a materiali in grado di reggere ad urti e cadute. Ottime performance dal punto di vista della connettività, con il supporto del velocissimo Wi-Fi 6. Nessun problema di durata: merito di una batteria che assicura fino a 12 ore di utilizzo, l’ideale per coprire un’intera giornata.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo Samsung Galaxy Chromebook Go: oltre ad un notevole risparmio di spesa, arriverà in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.