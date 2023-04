Chromebook Lenovo IdeaPad 5 con processore i3 a meno di 335€ su Monclick

Nell’ambito dell’iniziativa Sconti oltre il 50%, il Chromebook IdeaPad 5 di Lenovo è in sconto del 44% sul sito ufficiale di Monclick. Oggi puoi dunque acquistarlo a 334,90 euro anziché 599,90 euro, con un risparmio netto di 265 euro. Ma non è tutto, perché puoi beneficiare di un ulteriore extra sconto del 5% al carrello se completi l’ordine entro martedì 25 aprile. La consegna è gratuita e puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in tre comode rate a interessi zero da 111 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

Lenovo IdeaPad 5 (Chromebook) in sconto del 44% su Monclick

Il modello in offerta su Monclick non è il solito Chromebook ma uno dei migliori in circolazione a livello hardware. A differenza di quasi tutti gli altri computer che montano come sistema operativo ChromeOS, il Lenovo IdeaPad 5 è dotato del processore i3 di undicesima generazione e di un’unità SSD da 128GB, affiancata da 8GB di RAM. Tutto questo si traduce in prestazioni nettamente superiori rispetto a quelle di qualsiasi altro Chromebook venduto a una fascia di prezzo compresa tra 300 e 400 euro (o superiore).

Se la maggior parte dei Chromebook è ideale per un utilizzo social o scolastico, il modello di Lenovo in offerta oggi su Monclick consente di compiere uno step successivo ed essere un perfetto alleato per migliorare la propria produttività personale.

Non aspettare oltre e aggiungi al carrello ora il Chromebook Lenovo IdeaPad 5 con SSD da 128GB e processore Intel i3. Ricorda inoltre che se completi l’acquisto entro la giornata di domani benefici di un ulteriore sconto del 5%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.