Chromebook Lenovo IdeaPad 3 in OFFERTA PRIME (-9%): minimo storico

Sei pronto a scoprire una delle ultime offerte imperdibile durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon? Allora metti subito nel carrello il Lenovo IdeaPad 3.

Questo Chromebook di qualità superiore è in vendita a soli 189 euro, con uno sconto incredibile del 9% che è sufficiente a portarlo ad un minimo storico. Non lasciarti sfuggire questa occasione di portare a casa uno dei migliori Chromebook sul mercato a un prezzo così conveniente.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 in offerta: le caratteristiche

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è dotato di uno schermo Full HD da 15.6 pollici con una risoluzione di 1920×1080 e un pannello IPS con 220 nit di luminosità. Questo significa che otterrai immagini dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione.

Con il processore Intel Celeron N4500, questo Chromebook offre prestazioni sorprendenti in un design sottile e leggero. Questo processore offre la potenza necessaria per eseguire le tue applicazioni e attività quotidiane senza intoppi.

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è dotato di uno storage da 64GB eMMC 5.1, che offre un ampio spazio per archiviare i tuoi documenti e file in modo veloce e sicuro. Avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per i tuoi progetti di lavoro o di svago.

Con 4GB di RAM LPDDR4x-2933 integrata, il Chromebook offre una fluidità di utilizzo eccezionale anche durante lunghe sessioni di lavoro o di navigazione. Puoi eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Registrando il tuo nuovo Lenovo IdeaPad 3 Chromebook su Google One, riceverai 100 GB di spazio di archiviazione gratuito sul cloud per un anno intero. Questo significa che i tuoi documenti e le tue foto saranno sempre al sicuro e accessibili ovunque tu vada.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta durante le Feste delle Offerte Prime di Amazon. Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è il perfetto equilibrio tra prestazioni di alta qualità e un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.