Chromebook HP ora con il 35% di sconto, acquistalo su Amazon

Se sei alla ricerca di un PC portatile per tuo figlio, magari per la scuola, questo prodotto è quello che fa per te. Il nuovo Chromebook HP è infatti davvero eccellente e ora lo potrai acquistare sullo store online Amazon ad un ottimo prezzo grazie allo sconto del 35%. In questo modo, lo pagherai appena 229€, un prezzo decisamente interessante per questa tipologia di prodotto. Se lo vorrai, potrai pagarlo anche in 5 rate mensili. Il prodotto è poi venduto e spedito direttamente da Amazon e potrai beneficiare di tutte le garanzie di Amazon Prime. Lo potrai già ricevere questo venerdì se lo ordinerai alla svelta. E allora non aspettare, corri subito su Amazon e porta a temine il tuo acquisto.

Chromebook HP, acquistalo ora sullo store Amazon con il 35% di sconto

Questo nuovo PC del noto produttore HP ti stupirà e ora potrà essere tuo ad un prezzo interessante. Si tratta in particolare di un Chromebook, quindi troverai a bordo il sistema operativo ChromeOS. Questo ti sarà molto utile soprattutto in ambito didattico. Potrai utilizzare senza problemi tutti i servizi e le applicazioni ufficiali di Google. Potrai inoltre navigare in tutta tranquillità grazie al browser Chrome.

La costruzione di questo PC è poi di estrema qualità. È infatti realizzato con materiali di pregio come il metallo. Avrai poi a disposizione ben due porte USB Type C e una porta USB A. Potrai utilizzare inoltre un fantastico display da 14 pollici per lavorare e svolgere qualsiasi attività. Il PC dispone inoltre di due altoparlanti stereo ottimizzati da B&O e questo ti garantirà un’esperienza sonora fantastica.

Insomma, questo nuovo Chromebook HP è un prodotto davvero notevole e ora lo potrai avere ad un buon prezzo. Questo grazie allo sconto del 35% proposto sullo store online Amazon. Ricordati inoltre che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e che potrai pagarlo anche in 5 comode rate mensili. Affrettati però perché l’offerta potrebbe scadere a breve. E allora non perdere altro tempo, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.