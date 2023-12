Chromebook HP in offerta su Amazon: è il MINIMO STORICO (anche in 5 rate)

Chi è alla ricerca di un nuovo Chromebook può ora puntare su questa nuova offerta Amazon che consente di acquistare l’ottimo HP Chromebook 15a-na0001sl con un prezzo scontato di 299 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa versione del laptop con ChromeOS, dotata di 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il Chromebook è anche acquistabile con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, anche con pagamento tramite carta di debito, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali.

Nuovo Chromebook: l’offerta Amazon sul modello di HP è ottima

Il Chromebook di HP proposto in offerta su Amazon è dotato di un processore Intel Celeron N4500 affiancato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e da un display da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD.

Da notare anche la presenza di una tastiera full size, con layout italiano, e di una webcam HD. Il Chromebook è dotato, naturalmente, di ChromeOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Google. Il laptop pesa 1,69 chilogrammi, risultando facile da trasportare, e include una dotazione ricca di porte con 2 USB-C, una USB 3-0 e un jack per il microfono e le cuffie.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’ottimo Chromebook di HP con un prezzo scontato di 299 euro. Si tratta del minimo storico per la configurazione descritta in precedenza che può essere acquistata anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.