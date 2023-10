Chromebook HP in offerta: oggi è tuo a meno di 250€

L’HP Chromebook 15a è il dispositivo ideale per chi cerca prestazioni efficienti e sicurezza, grazie al sistema operativo ChromeOS sviluppato da Google. Ora, grazie all’offerta esclusiva su Amazon con uno sconto del 24%, puoi portare a casa questo eccellente Chromebook a soli 249,99€ invece di 329,99€, un’opportunità da non perdere.

I Chromebook sono perfetti per gli studenti che cercano un laptop veloce e affidabile con cui prendere appunti in classe, ma anche per i lavoratori che utilizzano abitualmente la suite di applicazioni di Google. Tra le altre cose, i laptop offrono anche l’accesso al Google Play Store e dunque alle principali app per Android.

Questo Chromebook è alimentato dal processore Intel Celeron N4500, progettato per offrire prestazioni fluide con un basso consumo energetico. Con una frequenza fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L3, e architettura Dual Core (2 core), questo processore offre la potenza necessaria per gestire le tue attività quotidiane. La memoria di sistema di 8GB LPDDR4 da 2933 Mhz garantisce un’esperienza fluida e veloce, mentre l’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC assicura un’avvio istantaneo e un ampio spazio per i tuoi file e documenti.

Bene anche il display da 15,6″, che offre una risoluzione HD di 1366x768p e tecnologia IPS per un ampio angolo di visione a 178° e colori vibranti. Con 250 nits di luminosità e un rivestimento antiriflesso, potrai godere di un’esperienza visiva nitida e confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

La tastiera full size con corsa dei tasti da 1,5 mm garantisce una digitazione confortevole e una produttività elevata. Il design elegante con chassis argento e coperchio grigio si abbina perfettamente al look moderno. Inoltre, il dispositivo è progettato con attenzione all’ambiente, con tastiera in plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani. L’autonomia di batteria fino a 11 ore e 30 minuti ti permette di lavorare in mobilità senza interruzioni. E con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, mantenendo il tuo Chromebook sempre pronto per l’uso.

L’HP Chromebook 15a-na0001sl è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante, perfetto per l’uso quotidiano e il lavoro in mobilità. Grazie all’offerta speciale su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistare questo Chromebook a un prezzo vantaggioso.

