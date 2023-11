Chromebook HP convertibile in sconto Amazon per il Black Friday (-150€)

La Settimana del Black Friday di Amazon può essere la tua occasione per rinnovare il tuo strumento di lavoro o di studio. Al prezzo di 249,99 euro invece di 399,99 puoi acquistare questo fantastico Chromebook HP convertibile: grazie al display touchscreen e la cerniera ruotante puoi infatti utilizzarlo sia come tablet che come laptop a seconda delle tue esigenze.

Chromebook HP convertibile in sconto Black Friday: le caratteristiche

Grazie al sistema operativo ChromeOS di Google, il tuo Chromebook è progettato per essere veloce, efficiente e sicuro. Gli aggiornamenti automatici garantiscono che il dispositivo riceva costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza, mantenendolo sempre performante.

Il processore Intel Celeron N4120 con frequenza fino a 2,6 GHz offre prestazioni efficienti e a basso consumo energetico. Con 4 GB di memoria LPDDR4 e un’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC, il tuo Chromebook offre un’avvio istantaneo e una fluidità senza interruzioni.

L’esclusivo display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080p ti regala un’esperienza visiva straordinaria. La tastiera full-size, dal design elegante, assicura una digitazione confortevole e una produttività elevata.

Con un’autonomia fino a 12 ore e 15 minuti e la ricarica rapida (HP Fast Charge) che consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, il Chromebook HP x360 è il compagno ideale per il lavoro in mobilità.

Il design accattivante, il chassis argento minerale e la tastiera in plastica riciclata testimoniano l’impegno di HP per l’ambiente. Approfitta dell’offerta del Black Friday e aggiungi al carrello il Chromebook HP x360 a soli 249,99 euro su Amazon.

