Chromebook HP 15a in sconto IMMEDIATO di 200€ su Monclick

I Chromebook continuano a rivoluzionare il mercato dei computer. Dopo il successo negli Stati Uniti, anche qui nel Vecchio Continente cresce la quota di mercato dei PC con a bordo il sistema operativo ChromeOS. Merito di un rapporto qualità-prezzo inarrivabile a parità di specifiche con i dispositivi equipaggiati con Windows. Nella lista dei migliori Chromebook figura anche il 15a del marchio HP, progettato per essere sempre al fianco dell’utente in qualsiasi contesto. Te ne parliamo oggi perché lo puoi acquistare in offerta su Monclick a 289 euro, per effetto del 41% di sconto sul prezzo consigliato di 489 euro.

Chromebook 15a HP in sconto del 41% su Monclick

A bordo del Chromebook di HP troviamo un ottimo display Full HD da 15,6 pollici, con schermo antiriflesso e una luminosità pari a 250 nits. A livello hardware c’è poi il sistema operativo Intel Celeron N4500 supportato da 8 GB di RAM, 128 GB di spazio d’archiviazione eMMC e la scheda grafica UHD Intel. Come diciamo sempre, la bontà di un Chromebook non la si evidenzia con i componenti della scheda tecnica ma con l’esperienza d’uso offerta.

Ed è proprio in questo che il portatile HP riesce ad eccellere rispetto alla concorrenza, offrendo quel qualcosa in più che fa la differenza: innanzitutto il display Full HD da 15,6 pollici, quando la maggior parte dei Chromebook si ferma a 14 pollici e una risoluzione inferiore; poi i 128 GB di spazio di archiviazione, un valore doppio rispetto allo standard dei PC con ChromeOS come sistema operativo; infine l’autonomia, che con questo PC abbatte il muro delle 10 ore.

Aggiungi al carrello ora il Chromebook 15a del marchio HP per risparmiare 200 euro sul prezzo consigliato di 489 euro. Oltre alla consegna gratuita, puoi anche contare sulla possibilità di pagare in 3 comode rate a interessi zero con Klarna e PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.