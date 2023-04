Chromebook HP 14" da soli 12€ al mese con il Tasso Zero di MediaWorld

Acquista il Chromebook HP 14″ in 20 rate Tasso Zero da soli 12,45 euro al mese. Questa incredibile offerta è disponibile ora su MediaWorld grazie alla nuova iniziativa Tecnologia a Tasso Zero. Un’occasione imperdibile per te che stavi cercando un ottimo notebook da portare sempre con te e che non invecchiasse mai. Infatti, ChromeOS è uno dei sistemi operativi che rendono longevi i computer.

Grazie ai suoi 14 pollici hai tra le mani un dispositivo ultra portatile, ma che non rinuncia a un display ampio e comodo per lavoro, scuola o intrattenimento. Puoi utilizzarlo ovunque, anche all’aperto, perché il suo pannello antiriflesso offre immagini limpide e nitide anche alla luce diretta del sole. Inoltre, la tecnologia IPS FHD ti permette di vedere la stessa qualità da qualsiasi angolazione.

Chromebook HP 14″: con MediaWorld lo paghi in 20 rate Tasso Zero

Approfitta del Tasso Zero di MediaWorld per acquistare il fantastico Chromebook HP 14″ da soli 12,45 euro al mese per 20 mesi senza interessi. Dotato di processore Intel Celeron, è prestante e veloce. Si accende in un attimo risultando così subito pronto all’utilizzo. Inoltre, rimarrà particolarmente prestante per molto tempo perché il sistema operativo ChromeOS, oltre a essere molto intuitivo, è anche leggero e veloce.

Connettiti con il mondo intero grazie a questo notebook speciale. La HP Wide Vision HD Camera offre un campo visivo grandangolare a 88° per videochat dai dettagli straordinari. Scegli il risparmio con MediaWorld. Aggiungilo al carrello con soli 249 euro, invece di 369,99 euro. Risparmia con questo sconto del 32,7% e paga in comode rate a interessi zero.

