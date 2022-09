Chromebook Acer, notebook super economico a prezzo REGALO (-38%)

Se sei alla ricerca di un notebook economico da affiancare al tuo computer di casa e non vuoi spendere una cifra spropositata, l’offerta di Amazon sul valido Chromebook di Acer ti permette di stringere tra le mani un computer portatile che ti assicura una buona esperienza di utilizzo per un utilizzo standard.

Ad appena 179€, infatti, con lo sconto del 38%, solo oggi hai la possibilità di ricevere a casa un Chromebook con tutte le carte in regala per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, ascoltare musica, studiare, lavorare, guardare video, chattare con i tuoi amici e molto altro.

Il Chromebook di Acer da 11.6 pollici crolla di prezzo su Amazon con lo sconto del 38%

Dotato di un display da 11.6 pollici ad alta risoluzione e una scocca resistente, sotto il cofano trova posto un processore Intel in grado di avviare in un istante le applicazioni di cui hai bisogno e perfettamente ottimizzato per assicurarti una buona autonomia. Chrome OS, inoltre, il sistema operativo sviluppato da Google, è snello, facile da utilizzare, costantemente aggiornato, protetto contro virus/malware e profondamente integrato con i più importanti servizi web del colosso di Mountain View.

Solo oggi hai la possibilità di acquistare il validissimo notebook super economico di Acer è pagarlo ancora meno del solito con tanto di spedizione rapida in 1 giorno e senza costi extra di spedizione, ma solo se lo metti subito nel carrello fintanto che la promozione è ancora valida. Ti assicuriamo che resterai piacevolmente colpito dalla qualità del device e dalla sua duttilità.

