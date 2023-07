Chromebook Acer 14 pollici al prezzo più basso di sempre: 229€

Nel caso stessi cercando un laptop veloce e dalla lunga durata della batteria ad un prezzo più che conveniente, dovresti prendere in seria considerazione l’ottimo Acer Chromebook 314. Un device che si caratterizza per notevoli qualità tecniche e costruttive, superiori alla media di questa fascia di prezzo. Il display IPS è un piacere per gli occhi e le performance generali saranno motivo di enorme soddisfazione.

Non pensarci troppo, la promozione terminerà a breve: fai il tuo acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 32%, Acer Chromebook 314 sarà tuo con appena 229 euro invece di 339 euro.

Acer Chromebook 314 torna in sconto su Amazon

Non è solo il prezzo che rende Acer Chromebook 314 una scelta intelligente. Grazie al processore Intel di ultima generazione è in grado di fornire un’elaborazione efficiente e veloce, senza dover compromettere il consumo energetico. Ciò significa che potrai utilizzare anche più software in contemporanea e senza alcun ritardo. L’autonomia è un’altra caratteristica eccezionale di questo apparecchio. ChromeOS ottimizza la batteria, consentendoti di lavorare fino a 12 ore con una sola carica: potrai farne uso tutto il giorno senza preoccuparti di portare con te l’alimentatore.

Un sistema operativo veloce, efficace e sicuro che si aggiorna automaticamente. Inoltre, il dispositivo riceverà ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che lo manterranno prestante nel tempo. Configurarlo è semplice: basterà accedere al tuo nuovo Chromebook con Gmail e ritroverai tutti i tuoi file e le tue impostazioni. Acer Chromebook 314 ti consentirà di fare tutto ciò che vuoi, sia online che offline, con l’aiuto di Google. Potrai lavorare, studiare e divertirti ovunque tu sia, grazie ad un’estrema portabilità: più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5 kg.

Non rinunciare al tuo nuovo Acer Chromebook 314 con un risparmio pari a ben 110 euro: segui l’istinto ed aggiungi al carrello questo eccellente portatile a prezzo stracciato, arriverà a casa con consegna rapida e gratuita.

