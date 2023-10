Chrome con Google TV a meno di 30€: un piccolo gadget che rivoluziona la tua vita

Il Chromecast con Google TV è un piccolo gadget che si collega facilmente alla tua TV e ti permette di accedere comodamente al meglio dell’intrattenimento in streaming e a tutte le tue app preferite. Attualmente in offerta con uno sconto del 6%, al prezzo di 29,99€, questo dispositivo porta il mondo dell’intrattenimento direttamente sulla tua TV.

Il Chromecast è dotato di una schermata iniziale che ti mostra film e serie da tutti i tuoi servizi compatibili in un unico posto. Questo significa che non dovrai più passare da un’app all’altra per trovare ciò che desideri guardare. Insomma, Google TV aggrega tutti i migliori film e serie TV dei diversi servizi streaming on-demand in un unico posto, rendendo davvero comodo e semplice scegliere cosa guardare.

Chromecast con Google TV non è solo un dispositivo di streaming, ma è anche in grado di offrirti suggerimenti personalizzati. Questi suggerimenti si basano sui tuoi abbonamenti, sulla tua cronologia di visualizzazione e sui contenuti che hai acquistato. Questo significa che avrai sempre a disposizione qualcosa di interessante da guardare, senza dover spendere tempo tra il catalogo di un servizio e l’altro.

Il telecomando che accompagna Chromecast con Google TV è dotato di un pulsante Google Assistant. Questo significa che puoi cercare serie, generi, artisti o musica specifici tramite comando vocale.

Per iniziare, tutto ciò che devi fare è collegare Chromecast alla porta HDMI del tuo televisore, collegarlo a una fonte di alimentazione e scaricare l’app Google Home su un dispositivo mobile compatibile. In pochi semplici passaggi, avrai accesso a un mondo di intrattenimento direttamente sulla tua TV.

Il Chromecast con Google TV rappresenta una soluzione di streaming avanzata che offre un facile accesso a un mondo di intrattenimento. Grazie allo sconto di oggi, ora è più conveniente che mai. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.