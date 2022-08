Chiavette USB Philips: 128 GB e comodità da far paura (14€)

Non rimanere più a secco di spazio e senza saper dove poter archiviare i tuoi file grazie a queste due chiavette USB firmate Philips che porti a casa a prezzo regalo.

64 GB di spazio moltiplicati per due, collegati ora e non perdere neanche un secondo perché a €14,99 sono un regalo sotto tutti i punti di vista.

Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con prime.

Chiavette USB Philips: non potrai più farne a meno

queste due chiavette USB di Philips vanno sempre a ruba perché offrono tanto spazio a un prezzo veramente ridotto. Se consideri che ognuna di loro ti offre 64 GB di spazio su cui poter fare ciò che vuoi, capisci che è una occasione da non perdere. In più Sono comodissime perché con il loro occhiello integrato poi trasformarle in dei portachiavi e non perderle mai viste per sapere sempre dove sono quanto ti occorrono.

In modo particolare potresti pensare di utilizzarne una per archiviare sopra immagini, musica, documenti, film e tutto il resto e l’altra per spostare i suddetti file da un sistema all’altro nel giro di pochissimi secondi.

Sono compatibili sia con sistema Windows che Mac Os per non farti scendere a compromessi. Insomma, che altro dirti: se ti servono sono l’acquisto giusto.

Collegati mediatamente su Amazon e porta a casa queste due chiavette USB firmate Philips ad appena €14,99, non potrai pentirtene. Non ti preoccupare delle spedizioni perché se hai prime attivo sul tuo account sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.