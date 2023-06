Chiavetta USB SanDisk 128GB a 2 uscite: imperdibile a soli 20€

La chiavetta USB Sandisk da 128GB a doppia uscita si distingue per specifiche tecniche tutt’altro che banali considerando un prezzo di vendita così contenuto. In base alle tue esigenze, potrai farne uso tramite uscita USB C o eventualmente con tradizionale uscita USB 3.1, così da assicurarti la massima compatibilità in ogni situazione. Da sottolineare anche l’enorme quantitativo di spazio interno su cui memorizzare file a volontà ed in tempi rapidissimi.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 9%, la chiavetta USB Sandisk sarà tua con appena 20 euro.

Torna in sconto la chiavetta USB Sandisk

Le straordinarie prestazioni della penna USB SanDisk ti permetteranno di trasferire file ad una velocità in grado di raggiungere i 150 MB/s tra smartphone, tablet, PC e Mac equipaggiati con porte USB di tipo C. Questa imperdibile chiavetta USB offre ben 128GB di spazio su cui copiare tutto ciò che ti serve: video, musica o documenti che potrai utilizzare altrove, liberando memoria sul dispositivo d’origine.

Crea ed organizza copie di backup dei tuoi file sfruttando l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile senza alcuna spesa sul Google Play Store. Non perdere questa occasione, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB Sandisk da 128GB a doppia uscita: minima spesa e consegna a casa in brevissimo tempo.

