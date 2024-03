Chiavetta USB Samsung 64GB: velocità ASSURDA in formato MINI

La chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus da 64GB è una delle più compatte e performanti che tu possa individuare ad un prezzo così basso: design salva spazio, elevata capacità di archiviazione ed altissime velocità in fase di lettura e scrittura. Porta i tuoi dati con te ovunque: un apparecchio microscopico che potrai conservare ovunque e con il minimo ingombro.

Approfitta di quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: completa l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 5%, ti aggiudicherai la chiavetta USB Samsung ad un prezzo di soli 18 euro.

Torna in sconto la chiavetta USB Samsung da 64GB

Questa minuscola penna USB può contare su una velocità di lettura fino a 300 megabyte al secondo: massime performance senza inutili perdite di tempo. Garantita la piena compatibilità con lo standard USB 3.1 e versioni precedenti.

Un apparecchio solido e robusto, resistente ad acqua, campi magnetici, alte temperature ed urti. Il form factor in stile portachiavi consentirà un aggancio stabile per evitarne lo smarrimento accidentale.

Compra subito la tua nuova chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus da 64GB, prima che le scorte si esauriscano: sfrutta la promozione limitata per averla ad un prezzo stracciato e la riceverai a casa in men che non si dica.