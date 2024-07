Chiavetta USB Samsung 256GB, velocissima e resistente: solo 39€

La chiavetta USB Samsung Memorie Bar Plus è un dispositivo che eccelle per le sue prestazioni e per una capacità di archiviazione pari a ben 256GB. La sua costruzione di alta qualità e il design innovativo, che consente di utilizzarla come portachiavi, assicurano massima portabilità e praticità.

Approfitta dell’offerta in corso su Amazon: con uno sconto eccezionale del 39%, oggi puoi acquistare la chiavetta USB Samsung a soli 39 euro invece di 64 euro.

Crollo di prezzo per la chiavetta USB Samsung

Progettata con grande cura dei dettagli, la chiavetta USB Samsung è resistente ad acqua, urti, campi magnetici ed alte temperature, garantendo la massima durabilità nel tempo. Come detto, anche dal punto di vista delle performance non è seconda a nessuno: questa pendrive è dotata di una porta USB 3.1 che offre una velocità di trasferimento fino a 400 MB/s, il che ti permetterà di salvare e trasferire tutti i tuoi dati con estrema rapidità.

Le scorte sono limitate, quindi non perdere tempo perché è difficile trovare di meglio spendendo così poco: aggiungi subito al carrello la chiavetta USB Samsung da 256GB ad un prezzo imbattibile ed arriverà a casa con spedizione gratuita entro pochissimi giorni.