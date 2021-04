Un’eccezionale chiavetta USB, con ben 32GB di storage interno, che potrai usare per spostare velocemente dati dallo smartphone al PC. Infatti, è dotato di due estremità: una USB A e una USB C. Grazie ai super sconti Amazon del momento, la porti a casa a 6€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Chiavetta USB per smartphone: offertona Amazon

Un dispositivo super utile, che sicuramente sfrutterai in un sacco di occasioni. Potrai usarlo come dispositivo di archiviazione, ma non solo: è un validissimo dispositivo per spostare file e documenti da PC e smartphone.

Infatti, come anticipato, da un’estremità c’è l’uscita USB C mentre dall’altra quella USB A. Perfetta per tablet, smartphone e altri dispositivi portatili con funzionalità OTG (USB On The GO), ora questo gioiellino puoi averlo a un prezzo impressionante da Amazon: bastano 6,69€ per portarlo a casa con spedizioni rapide e gratis.

Naturalmente, si tratta di un’offerta a tempo: per approfittarne subito, devi essere veloce e completare l’acquisto prima che la promo finisca. Sempre a caccia di sconti e offerte? Le migliori le trovi sul Canale Telegram di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica