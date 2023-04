Chiavetta USB Kingston: la più venduta su Amazon ad un prezzo FOLLE

La Kingston DataTraveler Exodia è una delle chiavette USB più vendute su Amazon, ed è facile capire il motivo di questo successo. Grazie alla sua ampia asola, l’Exodia può essere facilmente agganciata ad un portachiavi, permettendoti di portarla ovunque tu vada. Inoltre, il pratico cappuccio protettivo ti assicura che il connettore USB e i tuoi dati siano sempre al sicuro, senza il rischio che il cappuccio vada perso grazie alla possibilità di fissarlo all’asola posteriore. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 43%, questo prodotto al prezzo ridicolo di soli 9,04 euro è un’occasione da prendere al volo.

Chiavetta USB Kingston: con questo prezzo le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Disponibile in molteplici colorazioni a seconda della capacità di storage, la Kingston DataTraveler Exodia offre prestazioni di alto livello grazie allo standard USB 3.2 Gen 1, che permette di trasferire file e dati con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 15 MB/s. Questo rende l’Exodia ideale per chi deve gestire grandi quantità di dati, come documenti, foto, video e musica, e vuole farlo in modo rapido e sicuro.

Ma non è tutto, la Kingston DataTraveler Exodia è anche retrocompatibile con le porte USB 2.0 esistenti, ciò significa che gli utenti di tale standard possono migrare al più avanzato standard USB 3.0 senza alcuna necessità di sostituire il drive. Inoltre, l’Exodia è facile da usare e da installare, essendo Plug and Play. Basta inserirla nella porta USB del tuo dispositivo e sarai subito pronto ad utilizzarla.

In conclusione, se stai cercando una chiavetta USB ad alta capacità, facile da trasportare e resistente, la Kingston DataTraveler Exodia è la scelta definitiva. E con lo sconto assurdo del 43% su Amazon, ora è un momento perfetto per acquistarla ad un prezzo speciale di soli 9,04 euro. Non perdere tempo se sei interessato a questo prodotto, a breve sarà sold-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.