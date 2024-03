Chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia in sconto del 55% per poco!

Parliamoci chiaro: nella quotidianità, specie se lavori oppure studi da PC, ti capiterà spessirò di dover spostare facilmente dei file dei documenti o dei progetti di lavoro che devono rimanere sempre al sicuro. E, in più, che possano essere spostati facilmente da un PC all’altro. Per questo, acquistare una buona chiavetta USB è un’investimenti indicato, specie ora che è attivo lo sconto del 55%. La chiavetta Kingston DataTraveler, infatti, è disponibile in super occasione ad appena 8,90€ invece di 19,95€. Che stai aspettando? Aggiungila subito al carrello e ricevila già domani, così da avere tutto il necessario per ricominciare la nuova settimana.

Porta i tuoi lavori ovunque, con la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia

Dotato di un design pratico e funzionale, questo drive USB è dotato di un’ampia asola che consente di agganciarlo facilmente a un portachiavi o a una tracolla, garantendo una portabilità ottimale e facilità d’uso. Inoltre, grazie al suo pratico connettore USB protetto da un solido cappuccio, la chiavetta DataTraveler Exodia assicura una protezione aggiuntiva contro polvere, sporco e danni accidentali durante il trasporto. Potrai portarla ovunque vorrai senza timore di perdere dati importanti!

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia offre una compatibilità universale con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS. Questa ampia compatibilità consente agli utenti di utilizzare il drive su una varietà di dispositivi e piattaforme, rendendolo ideale per l’uso sia a casa che in ufficio, così come in viaggio.

Con capacità di archiviazione di ben 128GB, la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia offre ampio spazio per memorizzare una vasta gamma di file, tra cui documenti, foto, video, musica e molto altro ancora. Grazie alle sue prestazioni affidabili e alla velocità di trasferimento dati USB 3.2 Gen 1, questo drive consente di trasferire file rapidamente e facilmente, migliorando l’efficienza e la produttività nel corso della tua giornata, senza perdere tempo dietro a chiavette vecchio stampo. Tenendo presente che una chiavetta USB di qualità fa sempre comodo, specie per chi lavora o studia molto al PC, ti invitiamo a cogliere la promozione finché è attivo lo sconto del 55%!