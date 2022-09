Chiavetta USB da 64GB a prezzo RIDICOLO, su Amazon

Porta sempre con te i tuoi file più importanti, o i contenuti multimediali che vuoi condividere con gli amici. Grazie a questa PenDrive sarà tutto semplice, sicuro e spazioso. Se fai in fretta ti puoi portare a casa la bellissima chiavetta USB JUANWE da 64GB a soli 9,50 euro.

Un prezzo ridicolo per una pennetta USB fantastica. Tanto spazio, molto robusta e grazie alla piccola asola, anche pratica da trasportare in giro. Puoi attaccarla al portachiavi e al tuo zainetto e averla sempre con te. Trascrivi file o trasferisci video ad alta definizione in modo veloce.

Non perdere altro tempo, potrebbero esaurirsi i pezzi disponibili. Approfitta ora dell’offerta di Amazon e acquista la chiavetta USB JUANWE da 64GB a soli 9,50 euro.

Chiavetta USB JUANWE da 64GB: veloce e sicura

Grazie all’interfaccia USB 3.0 potrai trasferire i file, anche quelli più pesanti, rapidamente. Infatti la velocità di lettura è fino a 60 Mbit/s e la velocità di scrittura fino a 15 Mbps. Supporta tutti i sistemi operativi Windows a partire da Windows 2000. Compatibile anche con Linux e Mac OS.

Non c’è bisogno d’installare nessun software, basta inserire la chiavetta USB nel dispositivo, e lo storage verrà riconosciuto in automatico e sarà subito pronto. Questa PenDrive è stata pensata con l’obiettivo di poterla avere sempre al proprio fianco. Per cui i materiali utilizzati sono molto resistenti. Anche se dovesse cadere accidentalmente in acqua, una volta asciugata, sarà di nuovo operativa. Niente male.

Una piccola spesa per una grande resa. Non farti scappare questa offerta incredibile. Fiondati su Amazon e metti subito nel tuo carrello la chiavetta USB JUANWE da 64GB a soli 9,50 euro. Se ordini oggi la potrai ricevere comodamente a casa tua in pochi giorni, per i clienti Amazon Prime, senza costi aggiuntivi e con reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.