Chiavetta USB con Lightning: liberare spazio e trasferire file dall'iPhone oggi è più economico

Gli iPhone sono dispositivi amatissimi dal pubblico, ma uno dei problemi più grossi è la mancanza di memoria espandibile e differenze di prezzo troppo alte tra una memoria e un’altra. Con l’offerta di Amazon di oggi potrete liberare la memoria del vostro iPhone in totale sicurezza e scaricare foto, file e documenti direttamente su questa chiavetta USB con Lightning integrata. Grazie allo sconto del 37% già visibile e al coupon valido per un ulteriore risparmio del 6%, pagate questo utilissimo accessorio (con adattatore USB-C incluso) solo 37,59 euro invece di 62,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Chiavetta USB da 256 GB Patianco MFi: nuovo modo di trasferire i file dal vostro iPhone

La chiavetta USB di Patianco MFi ha una capacità di 256 GB e mette a disposizione una velocità di lettura di 30-80MB/s e di scrittura di 10-40MB/s. Oltre all’iPhone, si può usare per tutti i dispositivi mobile e non in circolazione, questo grazie alla presenza di una uscita USB-A, una Lightning che è lo standard degli iPhone e di altri dispositivi Apple e dell’adattatore USB-C che ormai si trova ovunque tra dispositivi Android, PC, auto e a breve anche sugli smartphone della mela morsicata.

Grazie a questo comodo ed elegante dispositivo potrete spostare qualsiasi file in maniera veloce e sicura senza bisogno di collegarsi a Internet o utilizzare software fastidiosi spesso a pagamento. Queste caratteristiche rendono la chiavetta decisamente versatile e adatta a qualsiasi vostra esigenza. Affrettatevi, quindi, ad andare su Amazon per acquistare questa fantastica chiavetta USB di Patianco MFi da 256 GB con Lightning, USB-A e USB-C al prezzo di soli 37,59 euro invece di 62,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.