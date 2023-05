Chiavetta USB con lettore d'IMPRONTE digitali: prezzo Amazon assurdo (19€)

Dalla fantascienza alla tua tasca. Una chiavetta USB spettacolare, che integra un lettore d’impronte digitali. Massimi livelli di sicurezza: nessuno potrà accedere ai tuoi dati se prima non l’avrai sbloccata. Un prodotto assurdo, che probabilmente hai già visto, ma non hai mai pensato di acquistare: solitamente costano moltissimo.

Adesso però, questo straordinario modello del celeberrimo brand HK Vision è in sconto a prezzo ridicolo su Amazon. Infatti, l’edizione ultra rapida da 32GB (con supporto all’USB 3.0) puoi prenderla a 19€ circa appena. Dovrai fare in fretta però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Un prodotto che sembra venire dal futuro, ma che in realtà esiste e funziona bene. Il lettore d’impronte digitali funziona grazie a un sofisticato software di riconoscimento: supporta fino a ben 10 impronte diverse, che sarai tu a gestire. Per accedere al contenuto della memoria, è necessario che prima avvenga o sblocco. Diversamente, sarà impossibile visionarlo.

Oltre alla special tecnologia di sicurezza, questa eccellente chiavetta USB è realizzata con robusta scocca in metallo che la protegge da urti accidentali. Inoltre, come anticipato non manca il supporto allo standard USB 3.0: un trasferimento di dati veloce e una lettura super rapida degli stessi.

Adesso è possibile approfittare di un assurdo sconto Amazon su questo eccezionale prodotto, solitamente parecchio costoso. Spunta al volo il coupon in pagina (se non è già finito) e completa l’ordine rapidamente. Lo prendi a 19,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta: è un’occasione d’oro!

