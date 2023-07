Chiavetta USB-C da 128GB 2-in-1 in offerta: la usi anche su smartphone

Hai mai desiderato una chiavetta USB che possa funzionare sia con il tuo computer che con il tuo smartphone? Beh, la tua ricerca è finita! Scopri queusta fantastica chiavetta USB-C da 128GB 2-in-1, disponibile in offerta su Amazon a soli 12,74 euro.

Questa memory stick è dotata di due connettori, uno USB 3.0 e l’altro di tipo C, rendendola compatibile sia con i dispositivi USB tradizionali che con quelli di ultima generazione. Con la sua elevata capacità di 128GB, avrai a disposizione ampio spazio per archiviare e trasferire tutti i tuoi file, foto, video e documenti importanti.

Chiavetta USB-C in offerta: velocissima e universale

La velocità è un aspetto fondamentale quando si tratta di dispositivi di archiviazione e questa chiavetta USB non deluderà le tue aspettative. Grazie al chip integrato di qualità A nelle unità flash USB 3.0 TOPESEL, potrai godere di una velocità fino a 5 volte superiore rispetto alle tradizionali USB 2.0, permettendoti di risparmiare prezioso tempo durante i trasferimenti dei file.

La chiavetta USB-C 2-in-1 è incredibilmente facile da utilizzare, basta inserirla nel tuo dispositivo e sei pronto a partire. Non è necessario alcun driver o software aggiuntivo, è semplicemente plug and play. Trasferire file e dati tra smartphone, tablet e computer non è mai stato così semplice ed efficiente, dimenticandoti di dover ricorrere ai servizi cloud. Con questa chiavetta, puoi liberare immediatamente spazio sul tuo dispositivo o spostare rapidamente i tuoi contenuti preferiti senza alcuna complicazione.

Inoltre, questo accessorio è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer e device di tipo C. Puoi utilizzarla con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.1, oltre che con gli smartphone e tablet dotati di porta USB C.

Acquista ora la chiavetta USB-C da 128GB 2-in-1 a soli 12,74 euro e scopri la comodità di avere uno strumento versatile e affidabile per archiviare e trasferire i tuoi dati con facilità e velocità. Sia che tu sia un professionista sempre in movimento o un appassionato di tecnologia, questa chiavetta USB è l’accessorio perfetto per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.