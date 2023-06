Chiavetta USB 64GB in SOTTOCOSTO su Unieuro: consegna GRATIS

Acquista subito la Chiavetta USB 64GB SanDisk a soli 13,99 euro, invece di 21,99 euro. Questa pen drive di altissima qualità è stata realizzata interamente in metallo per essere resistente e facilmente trasportabile. La trovi in super offerta solo su Unieuro che ha incluso anche la consegna gratuita. Cosa stai aspettando? Approfittane subito prima che termini in sold out visto l’ottimo risparmio.

Il modello in promozione su Unieuro è l’ottimo Ultra Flair di SanDisk, sinonimo di qualità e performance elevate. Grazie al pratico anello trasformi questa pen drive in un comodissimo portachiavi. Portala sempre con te senza rischi e sicuro che potrai gestire tutti i tuoi contenuti multimediali su tantissimi dispositivi. Adatta per il lavoro, è molto apprezzata anche per scuola e intrattenimento.

Chiavetta USB 64GB SanDisk a soli 13,99€: la soluzione perfetta a un prezzo regalo

Con la Chiavetta USB 64GB SanDisk risolvi qualsiasi problema o necessità di archiviazione. A questo prezzo può essere anche un’ottima idea regalo. Collegala a qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB-A. Non c’è bisogno di alcun tipo di software per poter accedere ai contenuti caricati. Grazie alla tecnologia USB 3.0, la Ultra Flair trasferisce qualsiasi tipo di file e lo legge a velocità importanti.

Impostando una password di accesso proteggi i tuoi contenuti da occhi indiscreti, mantenendoli al sicuro anche nel malaugurato caso in cui tu la perdessi e finisse in mani estranee. Con SanDisk sei certo di affidarti a un prodotto di altissima qualità. Approfitta subito di questo prezzo super conveniente intanto che sei ancora in tempo. Acquista subito la SanDisk Ultra Flair 64GB a soli 13,99 euro, invece di 21,99 euro.

