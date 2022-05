Chiavetta USB 64GB: praticamente REGALATA ad appena 6€ (-32%)

La chiavetta USB Kingston si caratterizza per dimensioni e peso estremamente contenuti, senza però dimenticare un quantitativo di memoria interna pari a ben 64GB che difficilmente saresti in grado di rintracciare su penne USB offerte nella medesima fascia di prezzo.

Non perdere questa opportunità, prima che la promozione termini: completa subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 32%, la chiavetta sarà tua con appena 6,79 euro.

Chiavetta USB Kingston da 64GB in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

La pendrive USB Kingston‎ si caratterizza per uno storage interno pari a 64GB, difficilmente rintracciabile in questa fascia di mercato. Lo standard USB 3.2 Gen 1 garantisce elevate velocità sia in lettura e sia in scrittura.

Portabilità a livelli estremi, sfruttando l’ampia asola tramite cui agganciare l’apparecchio al portachiavi con molta semplicità. In alternativa, potrai riporre la chiavetta in borsa, nell’astuccio o in valigia: il connettore USB sarà sempre protetto dal solido cappuccio.

Un prezzo che non può in alcun modo lasciare indifferenti. Fatti tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB Kingston da 64GB: oltre a pagarla una miseria, la riceverai a casa nel giro di pochi giorni.