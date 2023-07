Chiavetta USB da 64GB per PC e smartphone a SOLI 10€

Vuoi una pendrive per trasferire file dal PC allo smartphone e viceversa spendendo il meno possibile? Allora dai un’occhiata a questa super offerta sto per segnalarti. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa chiavetta USB da 64 GB a soli 10,82 euro, invece che 15,99 euro.

Un’ottima promozione che ti permette di risparmiare e soprattutto di avere un dispositivo versatile e utilissimo. Goditi lo sconto del 32% e fai l’acquisto del giorno. Tra l’altro sempre in sconto trovi anche le versioni da 128 GB e da 256 GB e poi scegliere tra diverse colorazioni disponibili. Ti lascio i link qui sotto.

Chiavetta USB velocissima e super versatile a prezzo mini

La possibilità di avere in un unico dispositivo molteplici opzioni è impagabile. Infatti con questa pendrive potrai trasferire file dal tuo PC al tuo smartphone e anche viceversa in pochissimo tempo. È dotata dell’interfaccia USB 3.0 per trasferimenti veloci e compatibile con OTG.

Quando la colleghi viene subito rilevata e quindi non sarà necessario usare un software o fare ulteriori installazioni. Il design è colorato ed elegante, con una pratica linguetta che ruota a 360° e un cappuccio protettivo. Inoltre possiede una piccola asola per poterla agganciare dove vuoi. È compatibile con Windows, Mac, Linux e Android.

Fai presto perché una promozione così interessante sparirà in poco tempo. Quindi prima che questo accada vai su Amazon e acquista la tua chiavetta USB da 64 GB a soli 10,82 euro, invece che 15,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.