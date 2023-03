Chiavetta USB 64GB: microscopica, velocissima ed a prezzo WOW (9€)

La chiavetta USB SanDisk da 64GB mette al tuo servizio tutta la memoria di cui hai bisogno per salvare numerosi file o contenuti multimediali di elevate dimensioni. Questa versatile pennetta si distingue anche per la sua forma super compatta, per avere i tuoi dati sempre con te: grande quanto un’unghia e veloce come un lampo.

Approfittane oggi stesso, le scorte stanno già terminando: effettua il tuo ordine su Amazon e, beneficiando di uno sconto a sorpresa del 30%, la chiavetta SanDisk sarà tua con poco più di 9 euro.

Torna in sconto la chiavetta USB SanDisk da 64GB

La chiavetta USB 3.1 di SanDisk rappresenta lo strumento ideale per incrementare lo spazio d’archiviazione a bordo dei tuoi laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi. Eccezionale pendrive che si caratterizza per una velocità di lettura in grado di raggiungere i 130 MB/sec.

La velocità di scrittura, invece, è fino a 15 volte superiore rispetto a quella garantita dalle unità USB 2.0 di tipo standard. Sarai in grado di trasferire un intero film in meno di 30 secondi. Ti ricordiamo inoltre che a bordo della chiavetta SanDisk Ultra Fit è stata implementata una memoria ddr3l_1600_sdram.

Non rinunciare al risparmio, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB SanDisk da 64GB: minima spesa e consegna lampo direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.