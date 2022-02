Chiavetta USB 64GB: massima VELOCITÀ e RESISTENZA a soli 8€

Lexar propone oggi una chiavetta USB 3.0 con memoria d'archiviazione pari a 64GB. Di solito, ad un prezzo così contenuto, sono disponibili pendrive con a bordo la metà (o anche meno) dello spazio sopraindicato. Già questo dovrebbe bastare per convincerti ma, se così non fosse, sappi che con la chiavetta USB Lexar potrai fare affidamento su una velocità di trasferimento dei dati a dir poco stellare.

Cosa volere di più? Fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto del 23%, pagherai appena 8,49 euro.

Chiavetta USB Lexar da 64GB in offerta su Amazon ad un prezzo vergognosamente basso

Potendo contare su un'uscita USB 3.0, la flash drive si caratterizza per rispettive velocità in lettura e scrittura pari a 100 MB/s e 30MB/s, con piena compatibilità per lo standard USB 2.0.

Il design elegante e la costruzione in lega di zinco rendono questo apparecchio gradevole alla vista e resistente ad urti e cadute accidentali. Per utilizzare la chiavetta non dovrai installare alcun software: basterà semplicemente inserirla nella porta USB del computer o altri dispositivi e sarà fin da subito pronta. Estrema semplicità di trasporto, grazie al comodo supportino che ti consentirà di fissarla agevolmente nel tuo portachiavi.

Non perdere tempo, metti nel carrello l'ottima chiavetta USB Lexar da 64GB: la riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.