Chiavetta USB 64GB: con soli 7€ porti a casa un autentico FULMINE

La chiavetta USB 3.0 Lexar vanta una quantità di memoria interna pari a ben 64GB. Di solito, in questa fascia di prezzo è davvero difficile trovare unità così generose in termini di spazio d’archiviazione. Da sottolineare anche le elevate velocità in fase di lettura e scrittura dei contenuti: siamo di fronte ad un prodotto eccezionale.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: fai ora il tuo acquisto e, con uno sconto a sorpresa del 27% grazie alle offerte di settembre su Amazon, la chiavetta USB sarà tua con poco più di 7 euro.

Chiavetta USB Lexar da 64GB a prezzo irripetibile con le offerte di settembre su Amazon

Potendo contare su un’uscita USB 3.0, la flash drive si caratterizza per rispettive velocità in lettura e scrittura pari a 100 MB/s e 30MB/s, con piena compatibilità per lo standard USB 2.0.

Il design elegante e la costruzione in lega di zinco rendono questo apparecchio gradevole alla vista e resistente ad urti e cadute accidentali. Per utilizzare la chiavetta USB non dovrai installare alcun software: basterà semplicemente inserirla nella porta del computer o altri dispositivi e sarà fin da subito pronta. Estrema semplicità di trasporto, grazie al comodo supportino che ti consentirà di fissarla agevolmente nel tuo portachiavi.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuovissima chiavetta USB Lexar da 64GB: oltre a pagarla decisamente meno grazie alle offerte di settembre su Amazon, la riceverai prestissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.