Chiavetta USB 64GB a soli 8€: corpo in metallo SUPER resistente

Ti serve una chiavetta USB veloce e compatta ma non intendi spendere cifre astronomiche? SanDisk risponde alle tue esigenze con un’ottima pendrive da 64GB di memoria per salvare rapidamente tutti i tuoi dati. Un portento, che si fa apprezzare anche per l’impeccabile qualità costruttiva e per un prezzo a dir poco stracciato.

Cogli al volo quest’occasione ed effettua l’ordine su Amazon per mettere le mani sulla chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 64GB, prima che l’offerta termini: grazie ad uno sconto last minute del 34%, sarà tua ad un prezzo di soli 8 euro.

Minimo storico per la chiavetta USB SanDisk Ultra Flair

La straordinaria chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 64GB può contare su una velocità di trasferimento dati fino a 150MB/s, il che significa che sarai in grado di copiare i tuoi contenuti in men che non si dica: per un intero film basteranno appena 30 secondi. Privacy garantita, grazie alla protezione tramite password messa a disposizione dal software SanDisk SecureAccess.

Come detto, questa imperdibile chiavetta USB si fa apprezzare anche per una costruzione di pregiata fattura: grazie alla struttura in metallo satinato, la pendrive resiste efficacemente ad urti e cadute per tenere tutti i tuoi file al sicuro. Inoltre è piccola ed estremamente leggera, il che agevola al massimo la portabilità così da tenerla con te ovunque: minimo ingombro riponendola anche nel portafoglio.

Le scorte a disposizione stanno già finendo e la cosa non stupisce, tenendo conto di un prezzo fin troppo basso: aggiungi subito al carrello la tua nuova chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 64GB, spesa drasticamente ridotta ed arriverà a casa in men che non si dica.