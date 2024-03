Chiavetta USB 64GB a DOPPIA uscita: compatibilità TOTALE (16€)

La chiavetta USB Sandisk da 64GB a doppia uscita offre i benefici di due pendrive: una dotata di uscita USB C e l’altra con classico connettore USB 3.1. Avrai a disposizione una quantità di memoria interna sufficiente per salvare tutti i dati di cui necessiti in tempi rapidissimi. Best buy assoluto in questa fascia di prezzo.

Approfitta ora di questa occasione, prima che l’offerta termini: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto aggiuntivo del 5%, la chiavetta USB Sandisk a due uscite sarà tua con poco più di 16 euro.

Torna su Amazon la chiavetta USB SanDisk a due uscite

Le incredibili performance della penna USB realizzata da SanDisk ti consentiranno di trasferire file ad una velocità in grado di raggiungere i 150 MB/s tra smartphone, tablet, PC e Mac equipaggiati con porte USB di tipo C.

La chiavetta Dual USB metterà a disposizione ben 64 GB di spazio su cui copiare tutto ciò di cui necessiti: video, musica o documenti che potrai utilizzare altrove, liberando memoria sul dispositivo d’origine. Crea ed organizza copie di backup dei tuoi file sfruttando l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile senza alcuna spesa sul Google Play Store.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova chiavetta USB Sandisk da 64GB a doppia uscita: spesa ulteriormente ribassata con spedizione a casa rapidissima.