Chiavetta USB, 64 GB di spazio a soli 6€ su Amazon, 2 in 1 SUPER

Se sei in cerca di una chiavetta USB e non vuoi fare a meno di portarti il mondo dietro, questo modello ora disponibile su Amazon è ciò che ti serve.

Si tratta di un prodottino unico visto che è un 2 in 1. Cosa significa? Che da una parte hai un connettore USB classico e dall'altro un connettore Type C per poter utilizzare questa pendrive praticamente ovunque.



Chiavetta USB 2 in 1: ecco come sfruttarla al meglio

Con la presenza di ben due connettori, questa chiavetta USB la puoi sfruttare praticamente su qualunque dispositivo. Infatti non hai limitazioni né in tema di sistemi che di compatibilità. Pensa che addirittura la colleghi a smartphone e tablet così liberi spazio e non ti abboni mensilmente a servizi di cloud.

Hai 64 GB a disposizione e puoi fare un po’ tutto quello che vuoi, in modo particolare puoi sia utilizzarla per archiviare file che per passarli da una parte all’altra in modo veloce e sicuro. Musica, immagini, fotografie, video, film e documenti. Insomma, un po’ quello che vuoi tu.

In più ti faccio notare che ha un piccolo anello che ti permette di trasformarla in un portachiavi. In questo modo quando ti serve sai già dov’è.

Hai 64 GB a disposizione con questa chiavetta USB 2 in 1.

