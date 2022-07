Chiavetta USB, 64 GB a portata di tasca: piccola come una moneta (6€)

Se ti serve una chiavetta USB da avere sempre a portata di mano o da utilizzare quotidianamente su stereo in auto o su laptop, questa qui è quella che stavi cercando. Assolutamente non ingombrante, ti mette a disposizione 64 GB su cui fare tutto ciò che vuoi.

Un vero gioiellino e ora che è in promozione su Amazon non te la puoi perdere, la porti a casa con appena 6€ e qualche centesimo e la utilizzi dove e quando vuoi. Completa l’acquisto al volo.

Delle spedizioni non devi preoccuparti, con Prime sono completamente gratuite e soprattutto rapide.

Chiavetta USB minuscola: piccola davvero quanto una moneta

Questi modelli così piccoli sono comodissimi per le ragioni che ti ho già accennato. Se infatti devi utilizzarla in modo quotidiano e ti muovi spesso, puoi persino prenderti il lusso di non scollegarla mai dal tuo prodotto. Dopotutto non intralcia e non rischi di rovinare il connettore.

Con la sua catenella incorporata diventa un portachiavi nel giro di un secondo e non la perdi mai di vista.

A disposizione ti mette ben 64 GB di spazio per poter fare letteralmente tutto ciò che vuoi. Trasferire i file da una parte all’altra o, in alternativa, archiviarli ed averli sempre a disposizione. Immagini, fotografie, video, film, documenti, musica e tutto il resto.

Questa pendrive è compatibile con tutti i sistemi per non crearti limitazioni ed è Plug&Play: la colleghi e funziona all’istante.

Cosa stai aspettando? Collegati ora su Amazon per acquistare la tua chiavetta USB in una sola mossa, la porti a casa con appena 6,79€ e non ci pensi più. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.