Chiavetta USB 512GB a 10€: ERRORE Amazon o mega offerta?

Una stranissima occasione Amazon, che però ci sentiamo di segnalarti senza preoccupazioni perché coperta dai servizi Prime. Questa chiavetta USB ha ben 512GB di spazio di archiviazione e ora puoi prenderla a 10€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite.

Non sappiamo se si tratta di un errore o di un‘offerta fuori tutto. Tuttavia, siamo certi che durerà pochissimo. Non abbiamo avuto modo di provarla, ma se vuoi approfittarne devi completare l’ordine molto rapidamente perché il prezzo sicuramente cambierà a breve.

A rendere super ghiotta l’occasione è certamente l’enorme quantitativo di spazio di archiviazione a disposizione, perfetto per portare con te tutti i tuoi file più ingombranti, in uno spazio fisico piccolissimo.

Normalmente, prodotti come questi hanno un costo ben più elevato. Per questa ragione, seppur con il dubbio che si tratti di un possibile errore, non abbiamo esitato a segnalarti questa assurda occasione. Completa l’ordine al volo per prendere da Amazon la tua chiavetta USB da 512GB. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

