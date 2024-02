Chiavetta USB 32GB a DOPPIA uscita: puoi usarla con tutto (15€)

La versatile chiavetta USB Sandisk da 32GB a doppia uscita garantisce la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo tu volessi utilizzare. La pendrive, infatti, è dotata di connettore USB C da un lato e di un’uscita USB 3.1 dall’altro. Va poi considerato il quantitativo di memoria interna su cui avrai modo di salvare e copiare tutti i tuoi contenuti ad elevata velocità: niente perdite di tempo ma solo massima efficienza.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che sia tardi: effettua l’acquisto su Amazon e, con un gradito sconto del 4%, la chiavetta USB SanDisk sarà tua ad un prezzo di appena 15 euro.

Prezzo stracciato per la chiavetta USB SanDisk da 32GB

Le incredibili performance della versatile pennetta USB realizzata da SanDisk ti consentono di trasferire file ad una velocità in grado di raggiungere i 150 MB/s tra smartphone, tablet, PC e Mac equipaggiati con porte USB di tipo C.

La chiavetta Dual USB metterà a disposizione ben 32GB di spazio su cui copiare tutto ciò di cui necessiti: video, musica o documenti che potrai utilizzare altrove, liberando memoria sul dispositivo d’origine. Crea ed organizza copie di backup dei tuoi file sfruttando l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile senza alcuna spesa sul Google Play Store.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB Sandisk da 32GB a doppia uscita: prezzo che più basso non si può e la riceverai a casa in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.