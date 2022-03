Chiavetta USB 2TB a 12€ su Amazon: errore o prezzaccio?

Su Amazon c'è, se non è già terminata, una chiavetta USB che riporta nelle immagini una capienza di 2TB e si può portare a casa a 12€ circa appena, applicando un codice sconto.

Non è chiaro se si tratta di un errore di prezzo o addirittura di prodotto, ma a questo prezzo è un regalo. Per provare a portarla a casa, tutto quello che devi fare è metterla nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “3O85D88K”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Chiavetta USB 2TB: il prezzo su Amazon è assurdo

Lo spazio di archiviazione sembra decisamente notevole, soprattutto per quel prezzo di vendita. In una precedente offerta simile abbiamo preso anche noi una memoria USB da 2TB a circa 13€ e – sebbene lo standard 2.0 la porti a essere lenta – ad oggi la utilizziamo ancora.

Non so però se quella attualmente in vendita adesso sia dello stesso tipo, ma non potevo non segnalartela. Una chiavetta USB torna sempre comoda, soprattutto se ha molto spazio di archiviazione.

Per accaparrartela a prezzo bassissimo, devi solo essere veloce e metterla nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “3O85D88K”. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. La disponibilità è limitata.