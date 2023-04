Chiavetta USB 256GB: memoria INFINITA in un corpo microscopico (23€)

La chiavetta USB SanDisk da 256GB mette a disposizione tutto lo spazio che ti occorre per salvare numerosi file o contenuti multimediali di elevate dimensioni. Merito del suo form factor davvero minuscolo, potrai tenere i tuoi dati sempre con te. Non perdere l’opportunità di acquistare a prezzo stracciato una pennetta USB grande quanto un’unghia e veloce come un fulmine: è il best buy della giornata.

Approfittane subito, non ti resta molto tempo: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 41%, la chiavetta USB SanDisk sarà tua con appena 23 euro invece di 39 euro.

Minimo storico per la chiavetta USB SanDisk da 256GB

La chiavetta USB 3.1 di SanDisk rappresenta lo strumento ideale per incrementare lo spazio d’archiviazione a bordo dei tuoi laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi. Eccezionale pendrive che si caratterizza per una velocità di lettura in grado di raggiungere i 130 MB/sec.

La velocità di scrittura, invece, è fino a 15 volte superiore rispetto a quella garantita dalle unità USB 2.0 di tipo standard. Sarai in grado di trasferire un intero film in meno di 30 secondi. Ti ricordiamo inoltre che a bordo della chiavetta SanDisk Ultra Fit è stata implementata una memoria ddr3l_1600_sdram.

Segui l’istinto ed acquista oggi stesso la tua nuova chiavetta USB SanDisk da 256GB, perché le unità disponibili stanno per finire: godrai di un risparmio pari a ben 16 euro e di una consegna velocissima direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.