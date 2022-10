Chiavetta USB 2 in 1: 64GB per PC e smartphone a MENO di 7 euro

Vuoi passare i tuoi dati dal PC a un tuo dispositivo, come smartphone o tablet, in modo semplice? Allora ho qui l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa chiavetta USB 2 in 1 da 64GB a soli 6,95 euro, anziché 9,99 euro.

Con una spesa ridicola ti porti a casa una PenDrive che risolverà un sacco di problemi. La potrai collegare sia al tuo PC, per trasferire file e video, sia al tuo smartphone o tablet, per scaricare foto o canzoni. Un due in uno spettacolare che oggi puoi avere al 30% in meno. 64 GB di spazio disponibile per avere sempre con te tutto quello che ti serve.

Chiavetta USB 2 in 1 da 64GB: versatile e robusta

Questa chiavetta USB possiede due connettori, uno USB 2.0 e uno Type-C. In questo modo potrai inserirla in tutti i device come PC e portatili e allo stesso tempo sfruttarla anche per i tuoi dispositivi che supportano la funzione OTG. Avrai a disposizione ben 64 GB per cui non dovrai preoccuparti di esaurire lo spazio.

Non necessita di nessuna installazione, dovrai semplicemente inserirla e potrai subito incominciare a usarla. È compatibile con Windows, Mac OS, Linux e molto altro. Si presenta in un design elegante, molto leggero e robusto. Grazie alle sue piccole dimensioni la potrai tenere sempre con te e avere tutto ciò che ti serve all’occorrenza. Inoltre è impermeabile e resistente agli urti, così che i tuoi file saranno sempre al sicuro.

Fai presto prima che le unità disponibili finiscano. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa chiavetta USB 2 in 1 da 64GB a soli 6,95 euro, anziché 9,99 euro.

