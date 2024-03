Chiavetta USB 2-in-1 64GB: ottima anche per lo smartphone (15€)

La chiavetta USB SanDisk 2-in-1 si distingue per uno spazio d’archiviazione pari a 64GB su cui avrai la possibilità di memorizzare centinaia di file o contenuti multimediali di grandi dimensioni. Facendo affidamento sull’ingresso USB 3.1 e sull’uscita USB C, garantisce la massima compatibilità con qualsiasi dispositivo. Degna di nota anche la qualità costruttiva.

Approfitta di quest’opportunità, prima che la promozione termini: effettua l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 49%, la chiavetta USB sarà tua ad un prezzo di appena 15 euro invece di 29 euro.

Super sconto per la chiavetta USB SanDisk 2-in-1

La chiavetta USB SanDisk 2-in-1 è dotata di un connettore USB reversibile di Tipo C e di un connettore USB tradizionale di Tipo A. Sarai in grado di spostare i tuoi contenuti con estrema facilità tra smartphone, tablet o Mac con USB C e computer con USB A. Disponibile anche il backup automatico delle foto con l’app Memory zone di SanDisk.

L’apparecchio garantisce elevate prestazioni in fase di funzionamento, con velocità di lettura pari a ben 150 MB/sec. Anche dal punto di vista estetico, la chiavetta USB si fa subito notare per via del suo design elegante. Non manca poi un involucro in metallo che protegge i connettori.

Segui l’istinto, prima che le scorte disponibili si esauriscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova e velocissima chiavetta USB SanDisk 2-in-1 da 64GB: spesa praticamente dimezzata ed arriverà a casa in brevissimo tempo.