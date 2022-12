Chiavetta USB da 128GB VELOCISSIMA a 13€

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e mettere le mani su una pendrive eccezionale a pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa chiavetta USB da 128GB a soli 13,19 euro, invece che 21,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

Questa pennetta ha un design molto elegante. È robusta e potrai trasferire i tuoi file, anche quelli più pesanti, in pochissimo tempo. Non necessita d’installazione e soprattutto ha uno spazio di archiviazione esagerato di ben 128GB. A questo prezzo è davvero un affare da prendere al volo.

Chiavetta USB da 128GB e trasferisci i file in un lampo

Questa chiavetta USB è super leggera e compatta. Infatti è lunga solo 3,5 cm e spessa poco più di 4 mm. È perfetta per averla sempre dietro così da poterla usare all’occorrenza. Nonostante le sue piccole dimensioni si presenta con un corpo molto robusto, in lega di zinco, resistente agli urti e alle temperature estreme.

È compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi, Windows, Linux e Mac OS. Una volta inserita sarà subito riconosciuta dal tuo device e pronta per l’utilizzo senza software addizionali. Oltre al generoso spazio di archiviazione di cui dispone, garantisce anche trasferimenti velocissimi. Ha una velocità di lettura fino a 100 MS/s e di scrittura fino a 20MB/s. Potrai facilmente spostare intere cartelle piene di file pesanti, programmi importanti o film e serie TV, in un lampo.

Se non vuoi rischiare di perdere questa offerta dovrai essere veloce perché solitamente i coupon spariscono in fretta. Inoltre a questo prezzo andrà a ruba. Per cui, prima che le unità disponibili spariscano, vai su Amazon e acquista la tua chiavetta USB da 128GB a soli 13,19 euro, invece che 21,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Per gli abbandonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.