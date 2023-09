Chiavetta USB 128GB per smartphone: una genialata a 17 euro

Oggi ti parliamo di una piccola genialata: una chiavetta USB-C da 128GB ad alta velocità pensata per essere usata anche su smartphone. Questo ti permette di fare velocemente spazio sul tuo dispositivo oppure di salvare foto e video che vuoi trasferire facilmente altrove. Il tutto ad un fantastico prezzo di 17 euro grazie allo sconto Amazon.

Chiavetta USB-C per smartphone: velocissima e comoda

Con questa chiavetta USB SanDisk da 128GB, avrai la libertà di espandere la memoria del tuo smartphone ovunque ti trovi. Che tu sia in viaggio o semplicemente desideri liberare spazio sul tuo dispositivo, questa chiavetta ti offre una soluzione affidabile. Puoi facilmente trasferire foto e video da e per il tuo PC o smartphone a una velocità sorprendente di fino a 150 MB/s. È come avere un magazzino portatile per i tuoi dati sempre a portata di mano.

La chiavetta è progettata con la massima versatilità in mente. Dispone di due connettori diversi: una connessione USB Type-C per il tuo smartphone e un connettore USB 3.1 per il PC. In questo modo, puoi facilmente trasferire dati tra il tuo dispositivo mobile e il tuo computer senza sforzo.

Per rendere tutto ancora più semplice, puoi eseguire il backup dei tuoi contenuti utilizzando l’app SanDisk Memory Zone. Questa app ti permette di visualizzare e gestire i tuoi dati in modo intuitivo e pratico. È facilmente scaricabile dal Google Play Store, garantendoti un’esperienza di backup completa e senza complicazioni.

La chiavetta USB SanDisk da 128GB è una soluzione intelligente per ampliare la memoria del tuo smartphone a un prezzo incredibilmente conveniente. Non perdere questa occasione per liberare spazio, archiviare i tuoi ricordi più preziosi e mantenere la tua creatività al massimo. Acquistala ora su Amazon a soli 17,89 euro e goditi una gestione dei dati più intelligente e versatile.

