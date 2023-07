Chiavetta USB 128GB con 3.2: veloce, affidabile, prezzo DIMEZZATO

Hai bisogno di una chiavetta USB affidabile da avere sempre con te? Non cercare altrove visto che c’è questo gioiellino di Kingston di cui non fare a meno. 128 GB da portare sempre in giro per avere a portata di mano quello di cui hai bisogno.

Acquistala adesso su Amazon grazie a questo strabiliante sconto del 46% che ti permette di averla a soli 14,89€. Aggiungila subito al tuo carrello per completare l’ordine prima che vada in esaurimento scorte.

La ricevi a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime.

Una grande memoria sempre in tasca con la chiavetta USB di Kingston

Che tu sia in ufficio, a scuola o in viaggio, ti sei sicuramente trovato davanti al bisogno di avere con te o trasferire file e foto. Non sempre però è comodo avere dietro con se un hard disk portatile, ci vuole quindi qualcosa di in un formato più piccolo ma con comunque lo stesso potenziale. La chiavetta USB Kingston è di sicuro una delle migliori pendrive sul mercato, grazie alla sua velocità e al formato piccolo e portatile.

Con un’elegante finitura metallica e un design compatto, puoi portarla sempre con te, ovunque tu vada, senza rinunciare a un tocco di classe. Con una capacità di archiviazione di 128GB, puoi salvare tutto ciò che desideri: file, foto, video, documenti e tanto altro ancora. Grazie al suo collegamento USB 3.2 hai alte prestazioni in velocità: 60 MB/s per quanto riguarda la scrittura e 200 MB/s per la lettura.

Naturalmente puoi usarla per qualsiasi tipo di file e su tutto quello che vuoi. Usala sulla tua console per installare un nuovo gioco, in macchina per avviare la tua playlist, in ufficio per scambiare i file con i colleghi o a casa per passare le foto delle vacanze alla nonna.

Grazie alla sua asola e alla sua struttura resistente puoi attaccarla alle tue chiavi per averla sempre con te senza dimenticarla.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile e acquista subito su Amazon la chiavetta USB Kingston al prezzo di 14,89€ grazie allo sconto del 46%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.